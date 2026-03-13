Brocante de la pétanque Rue du Port Cercy-la-Tour

Brocante de la pétanque

Rue du Port Boulodrome Cercy-la-Tour Nièvre

Tarif : – – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 06:00:00

fin : 2026-04-12 22:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Brocante de la pétanque

De 6h à 22h au boulodrome, rue du Port.

Tarif exposants 2€ le mètre. Contact 06 79 14 05 02 06 28 53 93 23

Organisé par USC Pétanque .

Rue du Port Boulodrome Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 53 93 23

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English : Brocante de la pétanque

L’événement Brocante de la pétanque Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Rives du Morvan