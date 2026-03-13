Brocante de la pétanque Rue du Port Cercy-la-Tour
Brocante de la pétanque Rue du Port Cercy-la-Tour dimanche 12 avril 2026.
Brocante de la pétanque
Rue du Port Boulodrome Cercy-la-Tour Nièvre
Tarif : – – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 06:00:00
fin : 2026-04-12 22:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Brocante de la pétanque
De 6h à 22h au boulodrome, rue du Port.
Tarif exposants 2€ le mètre. Contact 06 79 14 05 02 06 28 53 93 23
Organisé par USC Pétanque .
Rue du Port Boulodrome Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 53 93 23
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English : Brocante de la pétanque
L’événement Brocante de la pétanque Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Rives du Morvan