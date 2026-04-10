La Selve

Brocante de La Selve

Rue de Lappion La Selve Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 06:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Brocante organisée par le Foyer Rural

50-100 exposants | restauration et buvette

RV rue de Lappion de 6h à 18h !

Brocante organisée par le Foyer Rural

50-100 exposants | restauration et buvette

RV rue de Lappion de 6h à 18h ! .

Rue de Lappion La Selve 02150 Aisne Hauts-de-France +33 6 44 06 91 41

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English :

Flea market organized by the Foyer Rural

50-100 exhibitors | catering and refreshments

RV rue de Lappion from 6am to 6pm!

L’événement Brocante de La Selve La Selve a été mis à jour le 2026-04-10 par OT du Pays de Laon