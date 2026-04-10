Brocante de La Selve La Selve
Brocante de La Selve La Selve vendredi 1 mai 2026.
La Selve
Brocante de La Selve
Rue de Lappion La Selve Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 06:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Brocante organisée par le Foyer Rural
50-100 exposants | restauration et buvette
RV rue de Lappion de 6h à 18h !
Brocante organisée par le Foyer Rural
50-100 exposants | restauration et buvette
RV rue de Lappion de 6h à 18h ! .
Rue de Lappion La Selve 02150 Aisne Hauts-de-France +33 6 44 06 91 41
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English :
Flea market organized by the Foyer Rural
50-100 exhibitors | catering and refreshments
RV rue de Lappion from 6am to 6pm!
L’événement Brocante de La Selve La Selve a été mis à jour le 2026-04-10 par OT du Pays de Laon