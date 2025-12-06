Brocante de la Tour des Arts

29 rue Magdeleine Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

Avis aux chineurs, la Tour des Arts de Cognac organise sa brocante. L’association la Tour des Arts est domiciliée au cœur du vieux Cognac, dans l’hôtel particulier Bernard de Javrezac datant du 16e siècle.

.

29 rue Magdeleine Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 21 31 44 latourdesarts@gmail.com

English :

Notice to bargain hunters: the Tour des Arts de Cognac is organizing its flea market. The Tour des Arts association is based in the heart of old Cognac, in the 16th-century Bernard de Javrezac town house.

German :

Schnäppchenjäger aufgepasst: Der Kunstturm von Cognac veranstaltet einen Flohmarkt. Der Verein La Tour des Arts hat seinen Sitz im Herzen der Altstadt von Cognac, in dem Privathaus Bernard de Javrezac aus dem 16.

Italiano :

La Tour des Arts de Cognac organizza un mercatino delle pulci. L’associazione Tour des Arts ha sede nel cuore della vecchia Cognac, nella casa comunale di Bernard de Javrezac del XVI secolo.

Espanol :

La Tour des Arts de Cognac organiza un mercadillo. La asociación Tour des Arts tiene su sede en el corazón del casco antiguo de Cognac, en la casa consistorial Bernard de Javrezac, del siglo XVI.

L’événement Brocante de la Tour des Arts Cognac a été mis à jour le 2025-10-14 par Destination Cognac