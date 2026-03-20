Brocante de l’Amicale des Oudilles Étang communal Cossaye

Brocante de l'Amicale des Oudilles Route de Lucenay-les-Aix Cossaye 2026-08-01

Brocante de l’Amicale des Oudilles Étang communal Cossaye samedi 1 août 2026.

Brocante de l’Amicale des Oudilles

Étang communal Route de Lucenay-les-Aix Cossaye Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 08:00:00
fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :
2026-08-01

L’Amicale des Oudilles organise une brocante toute la journée   .

Étang communal Route de Lucenay-les-Aix Cossaye 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 37 20 89 

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English : Brocante de l’Amicale des Oudilles

L’événement Brocante de l’Amicale des Oudilles Cossaye a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Sud Nivernais

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