Informations pratiques

Bléré

Brocante de l’Amicale du personnel de la mairie de Bléré

Avenue de l’Europe, 37150 Bléré Bléré Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Brocante de l’Amicale du personnel de la mairie de Bléré, le dimanche 13 septembre

Brocante de l’Amicale du personnel de la mairie de Bléré, le dimanche 14 septembre, de 8h à 18h sur l’aire de La Gâtine.

Inscriptions au 06.80.11.28.89 ou au 06 63 14 04 43 , ou bien par mail à amicale.personnel.blere@gmail.com

Tarif 10€ les 5m

Restauration sur place. .

Avenue de l’Europe, 37150 Bléré Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 80 11 28 89 amicale.personnel.blere@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

flea market organized by the Amicale du personnel de la mairie de Bléré, Sunday September 14

L’événement Brocante de l’Amicale du personnel de la mairie de Bléré Bléré a été mis à jour le 2026-09-01 par ADT 37