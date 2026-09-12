UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bléré

Brocante de l’Amicale du personnel de la mairie de Bléré Bléré

dimanche 13 septembre 2026 · Bléré

Brocante de l’Amicale du personnel de la mairie de Bléré Bléré

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Avenue de l'Europe, 37150 Bléré
Ville
37150 Bléré
Département
Indre-et-Loire
Tarif

Bléré

Brocante de l’Amicale du personnel de la mairie de Bléré

Avenue de l’Europe, 37150 Bléré Bléré Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Brocante de l’Amicale du personnel de la mairie de Bléré, le dimanche 13 septembre
Brocante de l’Amicale du personnel de la mairie de Bléré, le dimanche 14 septembre, de 8h à 18h sur l’aire de La Gâtine.

Inscriptions au 06.80.11.28.89 ou au 06 63 14 04 43 , ou bien par mail à amicale.personnel.blere@gmail.com
Tarif 10€ les 5m

Restauration sur place.   .

Avenue de l’Europe, 37150 Bléré Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 80 11 28 89  amicale.personnel.blere@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

flea market organized by the Amicale du personnel de la mairie de Bléré, Sunday September 14

L’événement Brocante de l’Amicale du personnel de la mairie de Bléré Bléré a été mis à jour le 2026-09-01 par ADT 37

À voir aussi à Bléré (Indre-et-Loire)