Brocante de l’Amicale du personnel de la mairie de Bléré Bléré
dimanche 13 septembre 2026 · Bléré
Informations pratiques
Bléré
Brocante de l’Amicale du personnel de la mairie de Bléré
Avenue de l’Europe, 37150 Bléré Bléré Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Brocante de l’Amicale du personnel de la mairie de Bléré, le dimanche 13 septembre
Brocante de l’Amicale du personnel de la mairie de Bléré, le dimanche 14 septembre, de 8h à 18h sur l’aire de La Gâtine.
Inscriptions au 06.80.11.28.89 ou au 06 63 14 04 43 , ou bien par mail à amicale.personnel.blere@gmail.com
Tarif 10€ les 5m
Restauration sur place. .
Avenue de l’Europe, 37150 Bléré Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 80 11 28 89 amicale.personnel.blere@gmail.com
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English :
flea market organized by the Amicale du personnel de la mairie de Bléré, Sunday September 14
L’événement Brocante de l’Amicale du personnel de la mairie de Bléré Bléré a été mis à jour le 2026-09-01 par ADT 37
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