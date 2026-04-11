Brocante de Lancrel Alençon
Brocante de Lancrel Alençon vendredi 1 mai 2026.
Alençon
Brocante de Lancrel
cour Bouilhac Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:30:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Près d’une soixantaine d‘exposants, brocanteurs professionnels et particuliers, et plusieurs milliers de visiteurs sont attendus pour cet événement qui marque le début des festivités d’été. Nouveauté cette année des artisans seront présents.
L’affiche réalisée une nouvelle fois par Rose Méline, évoque le musée des Beaux-arts et de la Dentelle et la cour carrée de la Dentelle comme un écrin à la brocante.
Possibilité de se restaurer sur place (buvette). .
cour Bouilhac Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33
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English : Brocante de Lancrel
L’événement Brocante de Lancrel Alençon a été mis à jour le 2026-04-11 par OT CUA ALENCON
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