Brocante de l’APE de Brouage Dans les rues du village Marennes-Hiers-Brouage
Tarif :
Date :
Début : 2025-11-01 08:00:00
fin : 2025-11-01 18:00:00
Date(s) :
2025-11-01
L’association des parents d’élèves de l’école Champlain de Brouage organise sa traditionnelle brocante du 1er novembre dans les rues du village fortifié.
Dans les rues du village Brouage Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 35 43 68 apebrouage17@gmail.com
English :
The parents’ association of Brouage’s Champlain school organizes its traditional November 1st flea market in the streets of the fortified village.
German :
Der Elternverein der Champlain-Schule in Brouage veranstaltet am 1. November seinen traditionellen Flohmarkt in den Straßen des befestigten Dorfes.
Italiano :
L’associazione dei genitori della scuola Champlain di Brouage organizza il tradizionale mercatino delle pulci il 1° novembre nelle strade del villaggio fortificato.
Espanol :
La asociación de padres del colegio Champlain de Brouage organiza su tradicional mercadillo el 1 de noviembre en las calles del pueblo fortificado.
L’événement Brocante de l’APE de Brouage Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes