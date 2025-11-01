Brocante de l’APE de Brouage Dans les rues du village Marennes-Hiers-Brouage

Début : 2025-11-01 08:00:00

fin : 2025-11-01 18:00:00

2025-11-01

L’association des parents d’élèves de l’école Champlain de Brouage organise sa traditionnelle brocante du 1er novembre dans les rues du village fortifié.

Dans les rues du village Brouage Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 35 43 68 apebrouage17@gmail.com

English :

The parents’ association of Brouage’s Champlain school organizes its traditional November 1st flea market in the streets of the fortified village.

German :

Der Elternverein der Champlain-Schule in Brouage veranstaltet am 1. November seinen traditionellen Flohmarkt in den Straßen des befestigten Dorfes.

Italiano :

L’associazione dei genitori della scuola Champlain di Brouage organizza il tradizionale mercatino delle pulci il 1° novembre nelle strade del villaggio fortificato.

Espanol :

La asociación de padres del colegio Champlain de Brouage organiza su tradicional mercadillo el 1 de noviembre en las calles del pueblo fortificado.

