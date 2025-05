Brocante de l’Ascension – Bosmoreau-les-Mines, 29 mai 2025 07:00, Bosmoreau-les-Mines.

Les Amis du Musée organisent leur traditionnelle brocante-vide-grenier de l’Ascencion.

Stand 1€ le mètre à l’extérieur et 3€ le mètre à l’intérieur

Buvette et repas sur place. Réservation Paëlla 15€

Possibilité de faire un tour de Vélo-rail et de visiter le Musée de la Mine. .

Place de la mairie

Bosmoreau-les-Mines 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 89 67 11

