AGENDA · Corme-Écluse
Brocante de l’association Danses et Vous Salle des fêtes Corme-Écluse
dimanche 1 novembre 2026 · Salle des fêtes · Corme-Écluse
Informations pratiques
Corme-Écluse
Brocante de l’association Danses et Vous
Salle des fêtes Chemin des sports Corme-Écluse Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-11-01
Organisée par l’association Danses et Vous.
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Salle des fêtes Chemin des sports Corme-Écluse 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 79 32 87
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English :
Organized by the Danses et Vous association.
L’événement Brocante de l’association Danses et Vous Corme-Écluse a été mis à jour le 2026-09-08 par Royan Atlantique
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