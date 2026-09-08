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AGENDA · Corme-Écluse

Brocante de l’association Danses et Vous Salle des fêtes Corme-Écluse

dimanche 1 novembre 2026 · Salle des fêtes · Corme-Écluse

Informations pratiques

Début
dimanche 1 novembre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Chemin des sports
Ville
17600 Corme-Écluse
Département
Charente-Maritime
Tarif

Corme-Écluse

Brocante de l’association Danses et Vous

Salle des fêtes Chemin des sports Corme-Écluse Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01
fin : 2026-11-01

Date(s) :
2026-11-01

Organisée par l’association Danses et Vous.
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Salle des fêtes Chemin des sports Corme-Écluse 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 79 32 87 

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English :

Organized by the Danses et Vous association.

L’événement Brocante de l’association Danses et Vous Corme-Écluse a été mis à jour le 2026-09-08 par Royan Atlantique

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