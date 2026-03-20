Brocante de l’association Génération Mouvement Rue Roger Salengro La Machine
Brocante de l’association Génération Mouvement Rue Roger Salengro La Machine samedi 13 juin 2026.
Brocante de l’association Génération Mouvement
Rue Roger Salengro Direction Gendarmerie La Machine Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 08:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
L’association Génération Mouvement organise une brocante toute la journée. .
Rue Roger Salengro Direction Gendarmerie La Machine 58260 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 33 43 07
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English : Brocante de l’association Génération Mouvement
L’événement Brocante de l’association Génération Mouvement La Machine a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Sud Nivernais