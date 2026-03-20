Brocante de l’association Génération Mouvement Rue Roger Salengro La Machine

Brocante de l'association Génération Mouvement Direction Gendarmerie La Machine 2026-06-13

Brocante de l’association Génération Mouvement Rue Roger Salengro La Machine samedi 13 juin 2026.

Brocante de l’association Génération Mouvement

Rue Roger Salengro Direction Gendarmerie La Machine Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 08:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :
2026-06-13

L’association Génération Mouvement organise une brocante toute la journée.   .

Rue Roger Salengro Direction Gendarmerie La Machine 58260 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 33 43 07 

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English : Brocante de l’association Génération Mouvement

L’événement Brocante de l’association Génération Mouvement La Machine a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Sud Nivernais

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