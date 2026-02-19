Brocante de l’ASV Football Stade Mauregard Varennes-sur-Allier

Brocante de l’ASV Football

Stade Mauregard Rue de Mauregard Varennes-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Brocante organisée par l’ASV football

.

Stade Mauregard Rue de Mauregard Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 92 14 82 jean-claude.got0612@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market organized by the ASV soccer club

L’événement Brocante de l’ASV Football Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire