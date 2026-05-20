Brocante de Les Ageux Les Ageux
Brocante de Les Ageux Les Ageux dimanche 7 juin 2026.
Les Ageux
Brocante de Les Ageux
Les Ageux Oise
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Brocante de Les Ageux
Le dimanche 7 juin aura lieu la brocante de Les Ageux organisée par le Foyer rural.
Contact 06.47.59.22.63 .
Les Ageux 60700 Oise Hauts-de-France +33 6 47 59 22 63
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English :
Les Ageux flea market
L’événement Brocante de Les Ageux Les Ageux a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte