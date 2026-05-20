Les Ageux

Brocante de Les Ageux

Les Ageux Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Brocante de Les Ageux

Le dimanche 7 juin aura lieu la brocante de Les Ageux organisée par le Foyer rural.

Contact 06.47.59.22.63 .

Les Ageux 60700 Oise Hauts-de-France +33 6 47 59 22 63

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English :

Les Ageux flea market

L’événement Brocante de Les Ageux Les Ageux a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte