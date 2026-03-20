Brocante de l’ESL Gymnastique Route Nationale Saint-Léger-des-Vignes

Brocante de l’ESL Gymnastique

Route Nationale Centre Fresneau Saint-Léger-des-Vignes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 08:00:00

fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Brocante toute la journée organisée par l’ESL Gymnastique.

Buffet et buvette sur place .

Route Nationale Centre Fresneau Saint-Léger-des-Vignes 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 16 94 47

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English : Brocante de l’ESL Gymnastique

L’événement Brocante de l’ESL Gymnastique Saint-Léger-des-Vignes a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Sud Nivernais