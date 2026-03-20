Brocante de l’ESL Gymnastique Route Nationale Saint-Léger-des-Vignes
Brocante de l’ESL Gymnastique Route Nationale Saint-Léger-des-Vignes samedi 9 mai 2026.
Brocante de l’ESL Gymnastique
Route Nationale Centre Fresneau Saint-Léger-des-Vignes Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 08:00:00
fin : 2026-05-09 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Brocante toute la journée organisée par l’ESL Gymnastique.
Buffet et buvette sur place .
Route Nationale Centre Fresneau Saint-Léger-des-Vignes 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 16 94 47
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English : Brocante de l’ESL Gymnastique
L’événement Brocante de l’ESL Gymnastique Saint-Léger-des-Vignes a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Sud Nivernais