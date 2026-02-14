Brocante de l’Espérance Canoë de Decize, Saint-Léger-des-Vignes

Chemin des Olympiades Decize Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 08:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Le canoë-club organise une brocante de 8h00 à 18h00.

Arrivée des exposants à partir de 6h00

1€ le mètre

Buvette et restauration sur place .

Chemin des Olympiades Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 66 71 80

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English : Brocante de l’Espérance Canoë de Decize, Saint-Léger-des-Vignes

L’événement Brocante de l’Espérance Canoë de Decize, Saint-Léger-des-Vignes Decize a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Sud Nivernais