Brocante de Liesse-Notre-Dame

Liesse-Notre-Dame Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-21 07:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Brocante organisée par le Comité des Fêtes

50-100 exposants / buvette et restauration sur place

RV rue de l’esplanade de 7h à 18h !

Liesse-Notre-Dame 02350 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 communication@tourisme-paysdelaon.com

English :

Flea market organized by the Comité des Fêtes

50-100 exhibitors / refreshment stalls and on-site catering

RV rue de l?esplanade from 7am to 6pm!

German :

Trödelmarkt, organisiert vom Festkomitee

50-100 Aussteller / Getränkestand und Essen vor Ort

RV rue de l’esplanade von 7h bis 18h!

Italiano :

Mercatino delle pulci organizzato dal Comité des Fêtes

50-100 bancarelle / punti di ristoro e catering in loco

RV rue de l’esplanade dalle 7 alle 18!

Espanol :

Rastro organizado por el Comité des Fêtes

entre 50 y 100 comerciantes / puestos de restauración y catering in situ

RV rue de l’esplanade de 7.00 a 18.00 h

