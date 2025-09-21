Brocante de Liesse-Notre-Dame Liesse-Notre-Dame
Liesse-Notre-Dame Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 07:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Brocante organisée par le Comité des Fêtes
50-100 exposants / buvette et restauration sur place
RV rue de l’esplanade de 7h à 18h !
Liesse-Notre-Dame 02350 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 communication@tourisme-paysdelaon.com
English :
Flea market organized by the Comité des Fêtes
50-100 exhibitors / refreshment stalls and on-site catering
RV rue de l?esplanade from 7am to 6pm!
German :
Trödelmarkt, organisiert vom Festkomitee
50-100 Aussteller / Getränkestand und Essen vor Ort
RV rue de l’esplanade von 7h bis 18h!
Italiano :
Mercatino delle pulci organizzato dal Comité des Fêtes
50-100 bancarelle / punti di ristoro e catering in loco
RV rue de l’esplanade dalle 7 alle 18!
Espanol :
Rastro organizado por el Comité des Fêtes
entre 50 y 100 comerciantes / puestos de restauración y catering in situ
RV rue de l’esplanade de 7.00 a 18.00 h
