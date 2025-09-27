Brocante de livres et de CD Médiathèque départementale Saintes

Médiathèque départementale 34 rue de Chermignac Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

2025-09-27

Vente de livres et de CD sortis des collections à tout petit prix. Réassort tout au long de la journée. Accès gratuit. Venez avec vos sacs. Règlements par chèque ou espèces uniquement.

Médiathèque départementale 34 rue de Chermignac Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 95 04 07 mediatheque.departementale@charente-maritime.fr

English :

Sale of books and CDs from the collections at very low prices. Restocking throughout the day. Free admission. Bring your bags. Payment by cheque or cash only.

German :

Verkauf von Büchern und CDs aus den Sammlungen zu sehr niedrigen Preisen. Nachschub den ganzen Tag über. Der Zugang ist kostenlos. Bitte bringen Sie Ihre Taschen mit. Zahlung nur per Scheck oder in bar.

Italiano :

Vendita di libri e CD delle collezioni a prezzi molto bassi. Ripristino durante tutta la giornata. Ingresso libero. Portate le vostre borse. Pagamento solo con assegno o contanti.

Espanol :

Venta de libros y CD de las colecciones a precios muy bajos. Reposición de existencias durante todo el día. Entrada gratuita. Traiga sus bolsas. Pago sólo con cheque o en efectivo.

