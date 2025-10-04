Brocante de livres Médiathèque municipale Chantilly

Brocante de livres Médiathèque municipale Chantilly samedi 4 octobre 2025.

Entrée libre et gratuite. Inscription des exposants par téléphone à partir du samedi 13 septembre dès 9h30 ou à la médiathèque à partir de 10h (places limitées avec priorité aux habitants de Chantilly et aux adhérents de la médiathèque).

Début : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Vous trouverez un vaste choix de livres à des prix abordables sur les différents stands tenus par des particuliers ainsi que des livres en anglais sur le stand de l’association APARC (Association des Parents Anglophones de la Région de Chantily).

Vous pourrez également acheter les livres et les CD retirés des rayons de la médiathèque de Chantilly sur le stand tenu par les bibliothécaires.

Médiathèque municipale 34 RUE D'AUMALE 60500 Chantilly Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France 0344575757 http://www.mediathequedechantilly.fr/

Médiathèque de Chantilly