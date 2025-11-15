Brocante de livres Saverne

Brocante de livres

12 rue des Églises Saverne Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 12:30:00

2025-11-15

Les bibliothécaires vous proposent une brocante de livres à (tout) petits prix ! .

12 rue des Églises Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 07 22 info.bmsaverne@orange.fr

