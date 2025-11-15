Brocante de livres Saverne
Brocante de livres Saverne samedi 15 novembre 2025.
Brocante de livres
12 rue des Églises Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-15 12:30:00
Date(s) :
2025-11-15
Les bibliothécaires vous proposent une brocante de livres à (tout) petits prix ! .
12 rue des Églises Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 07 22 info.bmsaverne@orange.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Brocante de livres Saverne a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de tourisme de Saverne et sa région