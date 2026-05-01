Lucenay-l’Évêque

Brocante de Lucenay-l’Evêque

Lucenay-l’Evêque Lucenay-l’Évêque Saône-et-Loire

Tarif : 1.5 – 1.5 – 1.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 06:00:00

fin : 2026-05-25 19:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Brocante avec des dizaines d’exposants, des centaines de visiteurs, une buvette et un coin restauration, la brocante de Lucenay-l’Evêque est depuis des années le rendez-vous favori des chineurs et promeneurs d’Autun et des environs chaque lundi de Pentecôte. L’un des vide-greniers les plus appréciés et les plus courus en Grand Autunois Morvan.

Buvette et restauration sur place. .

Lucenay-l’Evêque Lucenay-l’Évêque 71540 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 09 70 34

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English : Brocante de Lucenay-l’Evêque

L’événement Brocante de Lucenay-l’Evêque Lucenay-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-11 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II