Brocante de L’US Ribemont Ribemont
Brocante de L’US Ribemont Ribemont dimanche 24 mai 2026.
Ribemont
Brocante de L’US Ribemont
Ribemont Aisne
Tarif : 1 – 1 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24
L’US Ribemont vous propose une brocante le 24 mai de 7h à 18h rue de la folie à Ribemont.
Restauration disponibles sur place à partir de midi.
Vous souhaitez exposer ?
Inscriptions 06 59 99 16 24
Tarif 1€ le mètre.
L’US Ribemont vous propose une brocante le 24 mai de 7h à 18h rue de la folie à Ribemont.
Restauration disponibles sur place à partir de midi.
Vous souhaitez exposer ?
Inscriptions 06 59 99 16 24
Tarif 1€ le mètre. .
Ribemont 02240 Aisne Hauts-de-France +33 6 59 99 16 24
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English :
US Ribemont will be holding a flea market on May 24 from 7am to 6pm on rue de la folie in Ribemont.
Catering available on site from midday.
Would you like to exhibit?
To register: 06 59 99 16 24
Price: 1? per meter.
L’événement Brocante de L’US Ribemont Ribemont a été mis à jour le 2026-05-13 par OT du Saint-Quentinois