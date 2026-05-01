Ribemont

Brocante de L’US Ribemont

Ribemont Aisne

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

L’US Ribemont vous propose une brocante le 24 mai de 7h à 18h rue de la folie à Ribemont.

Restauration disponibles sur place à partir de midi.

Vous souhaitez exposer ?

Inscriptions 06 59 99 16 24

Tarif 1€ le mètre.

L’US Ribemont vous propose une brocante le 24 mai de 7h à 18h rue de la folie à Ribemont.

Restauration disponibles sur place à partir de midi.

Vous souhaitez exposer ?

Inscriptions 06 59 99 16 24

Tarif 1€ le mètre. .

Ribemont 02240 Aisne Hauts-de-France +33 6 59 99 16 24

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English :

US Ribemont will be holding a flea market on May 24 from 7am to 6pm on rue de la folie in Ribemont.

Catering available on site from midday.

Would you like to exhibit?

To register: 06 59 99 16 24

Price: 1? per meter.

L’événement Brocante de L’US Ribemont Ribemont a été mis à jour le 2026-05-13 par OT du Saint-Quentinois