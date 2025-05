Brocante de Mantelot – Châtillon-sur-Loire, 11 mai 2025 06:00, Châtillon-sur-Loire.

Loiret

Brocante de Mantelot Rue Octave Montembault Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : 2 2

Tarif de base plein tarif

Date : 2025-05-11 06:00:00 à 18:00:00

Début : 2025-05-11 06:00:00

fin : 2025-05-11 18:00:00

Date(s) :

2025-05-11

Rendez-vous le samedi 11 mai de 6h à 18h pour la Brocante de Mantelot, un événement incontournable en bord de canal ! Profitez d’une journée conviviale pour chiner, dénicher des trésors et flâner parmi les stands d’exposants venus de toute la région. L’ambiance familiale et chaleureuse de ce lieu emblématique saura séduire petits et grands. Pour vous restaurer, une buvette et une offre de restauration sur place seront à votre disposition. L’emplacement est à 2 € le mètre linéaire, une belle opportunité pour les exposants. N’attendez plus pour réserver votre stand au 06 25 54 49 68 ou 07 82 49 23 97. Venez nombreux pour partager ce moment de découverte et de rencontres à Mantelot ! 22 EUR.

Rue Octave Montembault

Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 25 54 49 68

English :

China at Châtillon-sur-Loire’s Brocante de Mantelot on May 11th from 6am to 6pm! Convivial atmosphere, bargains, food and refreshments on site. Pitches at 2? per linear metre. Information and reservations: 06 25 54 49 68 or 07 82 49 23 97.

German :

Stöbern Sie in Châtillon-sur-Loire auf dem Trödelmarkt von Mantelot am 11. Mai von 6 bis 18 Uhr! Gesellige Atmosphäre, Schnäppchen, Essen und Trinken vor Ort. Standplätze zu 2 ? pro laufendem Meter. Infos und Reservierungen: 06 25 54 49 68 oder 07 82 49 23 97.

Italiano :

Venite a Châtillon-sur-Loire per una vendita d’occasione alla Brocante de Mantelot l’11 maggio dalle 6 alle 18! Atmosfera amichevole, occasioni, cibo e rinfreschi in loco. Piazzole a 2? al metro lineare. Informazioni e prenotazioni: 06 25 54 49 68 o 07 82 49 23 97.

Espanol :

Acérquese a Châtillon-sur-Loire para disfrutar de un mercadillo de gangas en la Brocante de Mantelot, el 11 de mayo de 6:00 a 18:00 h Ambiente agradable, ofertas, comida y refrescos in situ. Parcelas a 2? el metro lineal. Información y reservas: 06 25 54 49 68 o 07 82 49 23 97.

L’événement Brocante de Mantelot Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2025-05-06 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX