Brocante de Marchais Marchais
Brocante de Marchais Marchais vendredi 1 mai 2026.
Marchais
Brocante de Marchais
Marchais Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 06:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Brocante organisée par la commune
100 à 200 exposants restauration et buvette
RV dans les rues de la commune de 6h à 18h !
Brocante organisée par la commune
100 à 200 exposants restauration et buvette
RV dans les rues de la commune de 6h à 18h ! .
Marchais 02350 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 21 23
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English :
Flea market organized by the commune
100 to 200 exhibitors food and refreshments
RV in the streets of the town from 6am to 6pm!
L’événement Brocante de Marchais Marchais a été mis à jour le 2026-04-10 par OT du Pays de Laon