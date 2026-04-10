Marchais

Brocante de Marchais

Marchais Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 06:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Brocante organisée par la commune

100 à 200 exposants restauration et buvette

RV dans les rues de la commune de 6h à 18h !

Brocante organisée par la commune

100 à 200 exposants restauration et buvette

RV dans les rues de la commune de 6h à 18h ! .

Marchais 02350 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 21 23

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English :

Flea market organized by the commune

100 to 200 exhibitors food and refreshments

RV in the streets of the town from 6am to 6pm!

L’événement Brocante de Marchais Marchais a été mis à jour le 2026-04-10 par OT du Pays de Laon