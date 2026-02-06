Brocante de Marle

Marle Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 06:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Brocante organisée par la commune

50-100 exposants restauration et buvette

RV en centre ville de 6h à 18h !

Brocante organisée par la commune

50-100 exposants restauration et buvette

RV en centre ville de 6h à 18h ! .

Marle 02250 Aisne Hauts-de-France +33 6 48 38 74 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market organized by the commune

50-100 exhibitors catering and refreshments

See you downtown from 6am to 6pm!

L’événement Brocante de Marle Marle a été mis à jour le 2026-02-06 par OT du Pays de Laon