Brocante de Marle Marle dimanche 17 mai 2026.

Marle Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 06:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Brocante organisée par la commune
50-100 exposants restauration et buvette

RV en centre ville de 6h à 18h !
Marle 02250 Aisne Hauts-de-France +33 6 48 38 74 70 

English :

Flea market organized by the commune
50-100 exhibitors catering and refreshments

See you downtown from 6am to 6pm!

