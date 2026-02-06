Brocante de Marle Marle
Brocante de Marle Marle dimanche 17 mai 2026.
Brocante de Marle
Marle Aisne
Début : 2026-05-17 06:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
2026-05-17
Brocante organisée par la commune
50-100 exposants restauration et buvette
RV en centre ville de 6h à 18h !
Marle 02250 Aisne Hauts-de-France +33 6 48 38 74 70
English :
Flea market organized by the commune
50-100 exhibitors catering and refreshments
See you downtown from 6am to 6pm!
L’événement Brocante de Marle Marle a été mis à jour le 2026-02-06 par OT du Pays de Laon