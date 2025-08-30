Brocante de Mesbrecourt-Richecourt Crécy-sur-Serre
Brocante de Mesbrecourt-Richecourt
Crécy-sur-Serre Aisne
Début : 2025-08-30 12:00:00
fin : 2025-08-30 22:30:00
2025-08-30
1ère édition de cette brocante semi-nocturne organisée par l’association Moto Club Pays de la Serre
50-100 exposants / restauration et buvette
RV sur le stade de 12h à 22h30 ! 0 .
Crécy-sur-Serre 02270 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 82 33
