Brocante de Mohon Charleville-Mézières

Promeneurs et chineurs pourront faire de bonnes affaires de la place Marceau à la place de Mohon en passant par les rues Baudin, Jean Moulin et Victor Hugo. Comme chaque année, une trentaine de professionnels transformeront cette journée en un événement festif, convivial et familial : restauration (friterie, glaces, pâtés croute…), stands pour enfants et château gonflable, fleuriste…Réservez votre emplacement en vous rendant aux permanences organisées tous les samedis de 9 h à 12 h à la maison des associations de Mohon jusqu’au 23 août. Pensez à vous munir d’une pièce d’identité (2,50 € le mètre).

Mohon Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 40 00

English :

Strollers and bargain-hunters will be able to pick up bargains from Place Marceau to Place de Mohon, via Rue Baudin, Rue Jean Moulin and Rue Victor Hugo. As in previous years, some thirty professionals will be on hand to turn the day into a festive, family-friendly event, with catering (French fries, ice creams, pâtés croute, etc.), children’s stalls and a bouncy castle, a florist, etc. Book your stall at one of the sales offices organized every Saturday from 9 a.m. to 12 p.m. at Mohon’s Maison des Associations until August 23. Don’t forget to bring your ID (2.50? per meter).

German :

Spaziergänger und Schnäppchenjäger können vom Place Marceau über die Rue Baudin, die Rue Jean Moulin und die Rue Victor Hugo bis zum Place de Mohon gute Geschäfte machen. Wie jedes Jahr verwandeln rund 30 Händler diesen Tag in ein festliches, geselliges und familienfreundliches Ereignis: Restaurants (Pommes frites, Eis, Pasteten?), Stände für Kinder und Hüpfburgen, Blumenhändler? Reservieren Sie Ihren Standplatz, indem Sie bis zum 23. August jeden Samstag von 9 bis 12 Uhr im Maison des associations in Mohon vorbeischauen. Denken Sie daran, einen Ausweis mitzubringen (2,50 ? pro Meter).

Italiano :

I passeggiatori e i cacciatori di occasioni potranno fare incetta di prodotti da Place Marceau a Place de Mohon, passando per Rue Baudin, Rue Jean Moulin e Rue Victor Hugo. Come negli anni precedenti, una trentina di professionisti saranno a disposizione per trasformare la giornata in un evento festoso e familiare, con cibo e bevande (patatine, gelati, paté croute…), bancarelle per bambini, castelli gonfiabili, fioristi… Prenotate il vostro posto alle bancarelle che si terranno ogni sabato dalle 9 alle 12 presso la Maison des Associations di Mohon fino al 23 agosto. Non dimenticate di portare un documento d’identità (2,50 euro al metro).

Espanol :

Los paseantes y los cazadores de gangas podrán hacerse con algunas gangas desde la plaza Marceau hasta la plaza de Mohon, pasando por las calles Baudin, Jean Moulin y Victor Hugo. Como en años anteriores, una treintena de profesionales se encargarán de convertir la jornada en un acontecimiento festivo y familiar, con comida y bebida (patatas fritas, helados, patés croute, etc.), puestos infantiles, castillos hinchables, floristerías, etc. Reserve su sitio en los puestos que se instalarán todos los sábados de 9:00 a 12:00 en la Maison des Associations de Mohon hasta el 23 de agosto. No olvide traer su carné de identidad (2,50 euros el metro).

