Informations pratiques

Molinchart

Brocante de Molinchart

Molinchart Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 08:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

A 22 min du Center Parcs !

Brocante organisée par le Comité des Fêtes

50-100 exposants / buvette et restauration

RV sur la place des fêtes de 8h à 18h ! .

Molinchart 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 77 66 90 03

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English :

Just 22 minutes from Center Parcs!

L’événement Brocante de Molinchart Molinchart a été mis à jour le 2026-07-02 par OT du Pays de Laon