AGENDA · Molinchart
Brocante de Molinchart Molinchart
dimanche 12 juillet 2026 · Molinchart
Informations pratiques
Molinchart
Brocante de Molinchart
Molinchart Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 08:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-12
A 22 min du Center Parcs !
Brocante organisée par le Comité des Fêtes
50-100 exposants / buvette et restauration
RV sur la place des fêtes de 8h à 18h ! .
Molinchart 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 77 66 90 03
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English :
Just 22 minutes from Center Parcs!
L’événement Brocante de Molinchart Molinchart a été mis à jour le 2026-07-02 par OT du Pays de Laon