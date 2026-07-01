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AGENDA · Molinchart

Brocante de Molinchart Molinchart

dimanche 12 juillet 2026 · Molinchart

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Ville
02000 Molinchart
Département
Aisne
Tarif
0 0 Gratuit

Molinchart

Brocante de Molinchart

Molinchart Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 08:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :
2026-07-12

A 22 min du Center Parcs !
Brocante organisée par le Comité des Fêtes
50-100 exposants / buvette et restauration

RV sur la place des fêtes de 8h à 18h !   .

Molinchart 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 77 66 90 03 

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English :

Just 22 minutes from Center Parcs!

L’événement Brocante de Molinchart Molinchart a été mis à jour le 2026-07-02 par OT du Pays de Laon