Brocante de Montcenis 2026 Salle des Ursuline (en extérieur) Montcenis

Informations pratiques

Montcenis

Brocante de Montcenis 2026

Salle des Ursuline (en extérieur) Rue Babillot Montcenis Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 06:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Grande Brocante de Montcenis – Édition 2026

Le Comité des Fêtes de Montcenis vous donne rendez-vous pour sa grande brocante automnale !

Que vous souhaitiez faire du tri dans vos greniers ou dénicher la perle rare, venez partager une journée conviviale placée sous le signe de la bonne humeur et des bonnes affaires.

Informations pratiques

Buvette et restauration

Un espace gourmand sera à votre disposition tout au long de la journée pour combler toutes les faims avec au menu : frites, hot-dogs et crêpes.

Espace exposants

Accueil : ouverture des portes dès 6h pour vous permettre de vous installer sereinement.

Petit-déjeuner : un café de bienvenue sera offert à chaque exposant pour bien démarrer la journée (des viennoiseries seront également proposées pour l’accompagner).

Tarifs très avantageux

Les 2 premiers mètres sont totalement offerts !

Le mètre supplémentaire est fixé à seulement 2 €.

N’hésitez plus : venez exposer vos trésors cachés ou flâner dans les allées pour chiner de belles trouvailles.

Nous vous attendons nombreux ! .

Salle des Ursuline (en extérieur) Rue Babillot Montcenis 71710 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 74 58 92 comitedesfetesdemontcenis@gmail.com

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English : Brocante de Montcenis 2026

L’événement Brocante de Montcenis 2026 Montcenis a été mis à jour le 2026-09-08 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II