Brocante de Mousson Mousson
Brocante de Mousson Mousson dimanche 12 avril 2026.
Brocante de Mousson
Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 06:00:00
fin : 2026-04-12 17:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Brocante de Mousson le dimanche 12 avril
Buvette et restauration sur place
Organisée par l’Amicale des Jeunes de MoussonTout public
0 .
Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 18 34 55 66
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English :
Brocante de Mousson on Sunday, April 12
Refreshments and catering on site
Organized by Amicale des Jeunes de Mousson
L’événement Brocante de Mousson Mousson a été mis à jour le 2026-03-25 par OT PONT A MOUSSON