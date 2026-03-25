Brocante de Mousson

Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 06:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Brocante de Mousson le dimanche 12 avril

Buvette et restauration sur place

Organisée par l’Amicale des Jeunes de MoussonTout public

0 .

Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 18 34 55 66

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English :

Brocante de Mousson on Sunday, April 12

Refreshments and catering on site

Organized by Amicale des Jeunes de Mousson

L’événement Brocante de Mousson Mousson a été mis à jour le 2026-03-25 par OT PONT A MOUSSON