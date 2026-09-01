Informations pratiques

Neuve-Maison

Brocante de Neuve-Maison

Place de la Gare Neuve-Maison Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 07:00:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Brocante, Vide-grenier et marché du terroir de 7 h à 18 h place de la gare. 0,50 € le mètre linéaire pour les particuliers, 1 € le mètre linéaire pour les professionnels. Organisé par la M.A.I.N. Buvette et petite restauration.

Brocante, Vide-grenier et marché du terroir de 7 h à 18 h place de la gare. 0,50 € le mètre linéaire pour les particuliers, 1 € le mètre linéaire pour les professionnels. Organisé par la M.A.I.N. Buvette et petite restauration. .

Place de la Gare Neuve-Maison 02500 Aisne Hauts-de-France +33 6 74 61 32 49 lionel-patoux@orange.fr

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English :

Flea market, garage sale, and farmers’ market from 7 a.m. to 6 p.m. at the train station square. 0.50 per linear meter for individuals, 1 per linear meter for businesses. Organized by M.A.I.N. Refreshments and light meals available.

L’événement Brocante de Neuve-Maison Neuve-Maison a été mis à jour le 2026-08-07 par OT du Pays de Thiérache