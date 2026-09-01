Brocante de Neuve-Maison Neuve-Maison
samedi 12 septembre 2026 · Neuve-Maison
Informations pratiques
Neuve-Maison
Brocante de Neuve-Maison
Place de la Gare Neuve-Maison Aisne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 07:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Brocante, Vide-grenier et marché du terroir de 7 h à 18 h place de la gare. 0,50 € le mètre linéaire pour les particuliers, 1 € le mètre linéaire pour les professionnels. Organisé par la M.A.I.N. Buvette et petite restauration.
Brocante, Vide-grenier et marché du terroir de 7 h à 18 h place de la gare. 0,50 € le mètre linéaire pour les particuliers, 1 € le mètre linéaire pour les professionnels. Organisé par la M.A.I.N. Buvette et petite restauration. .
Place de la Gare Neuve-Maison 02500 Aisne Hauts-de-France +33 6 74 61 32 49 lionel-patoux@orange.fr
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English :
Flea market, garage sale, and farmers’ market from 7 a.m. to 6 p.m. at the train station square. 0.50 per linear meter for individuals, 1 per linear meter for businesses. Organized by M.A.I.N. Refreshments and light meals available.
L’événement Brocante de Neuve-Maison Neuve-Maison a été mis à jour le 2026-08-07 par OT du Pays de Thiérache