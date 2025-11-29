Brocante de Noël Appel aux dons Rue de Ferrachat Longchaumois

Brocante de Noël Appel aux dons

Rue de Ferrachat Espace Loisirs Longchaumois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 17:30:00

Date(s) :

2025-11-29

Pour financer leur classe de mer à Quiberon en Bretagne en avril 2026, les élèves de CM1 & CM2 de l’École primaire de Longchaumois organisent avec l’association Récré’action une brocante de Noël.

Faites don d’un ou plusieurs livres pour enfants, jeux, jouets, articles de puériculture dont vous n’avez plus besoin et en bon état. Possibilité de déposer les articles à l’école dès que possible auprès d’un enseignant. La vente réalisée sera entièrement au profit du voyage. .

Rue de Ferrachat Espace Loisirs Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 15 28 03

