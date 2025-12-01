Brocante de Noël Micropolis Besançon

Brocante de Noël

Tarif : – – 3 EUR

Début : 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-13

Réservez votre week-end à Micropolis pour chiner et trouver vos futurs cadeaux de Noël !

De nombreux brocanteurs professionnels sont présents de 9h à 18h, les samedi 13 et dimanche 14 décembre 2025, pour vous proposer des objets insolites, vintages, tendances, à rénover,… Qu’il s’agisse de mobilier, d’arts de la table ou d’objets de collection, tout le monde peut trouver son bonheur ! .

Micropolis 3 Boulevard Ouest Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

