Brocante de Noël Micropolis Besançon samedi 13 décembre 2025.
Micropolis 3 Boulevard Ouest Besançon Doubs
Tarif : – – 3 EUR
Début : 2025-12-13 09:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-13
Réservez votre week-end à Micropolis pour chiner et trouver vos futurs cadeaux de Noël !
De nombreux brocanteurs professionnels sont présents de 9h à 18h, les samedi 13 et dimanche 14 décembre 2025, pour vous proposer des objets insolites, vintages, tendances, à rénover,… Qu’il s’agisse de mobilier, d’arts de la table ou d’objets de collection, tout le monde peut trouver son bonheur ! .
Micropolis 3 Boulevard Ouest Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 41 08 09 contact@micropolis.fr
