Brocante de Noël salle de l’Hexagone Kuntzig

Brocante de Noël

salle de l’Hexagone Place des Fêtes Kuntzig Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-16 10:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

2025-11-16

La brocante annuelle des fêtes de fin d’année.

Venez chiner, flâner et dénicher de jolies trouvailles pour préparer vos fêtes.

Décos, jouets, livres, vêtements, objets rétro… il y en aura pour tous les goûts !

Buvette et petite restauration sur place pour une pause gourmande.Tout public

English :

The annual holiday flea market.

Come and browse, stroll around and pick up some great finds to get you ready for the festive season.

Decorations, toys, books, clothes, retro objects? there’s something for everyone!

Refreshments and snacks on site for a gourmet break.

German :

Der jährliche Flohmarkt für die Feiertage zum Jahresende.

Kommen Sie zum Stöbern und Bummeln und finden Sie hübsche Fundstücke, um sich auf Ihre Feiertage vorzubereiten.

Deko, Spielzeug, Bücher, Kleidung, Retro-Objekte… es ist für jeden Geschmack etwas dabei!

Getränke und kleine Snacks laden zu einer kleinen Pause ein.

Italiano :

L’annuale mercatino dell’usato di fine anno.

Venite a curiosare e a trovare qualche bella trovata per prepararvi alle feste.

Decorazioni, giocattoli, libri, vestiti, oggetti retrò: ce n’è per tutti i gusti!

Rinfreschi e spuntini in loco per una pausa golosa.

Espanol :

El mercadillo anual de fin de año.

Venga a curiosear y a encontrar estupendos objetos que le ayudarán a preparar las fiestas.

Decoración, juguetes, libros, ropa, artículos retro… ¡hay para todos los gustos!

Refrescos y tentempiés in situ para un sabroso descanso.

