BROCANTE DE NOËL Allées Forain-François Verdier Toulouse

Allées Forain-François Verdier ALLÉES FRANÇOIS VERDIER Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-12-21 08:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

2025-12-21

Venez chiner en famille ou entre amis à la brocante des allées pour trouver le cadeau original à glisser sous le sapin !

Plus de 60 marchands vous proposent pendant une journée des objets rares et curieux pour toutes les bourses.

Du tableau à l’objet de déco unique tout en passant par du mobilier contemporain ou ancien, des fripes haut de gamme pour garnir votre garde-robe Vintage ou chic. Vous trouverez assurément votre bonheur ! Les amateurs de livres et de gravures ne seront pas en reste.

Et pour cette brocante édition spéciale Noël, ne manquez pas le passage du Père Noël !

Pour les plus sages, il y aura une distribution de chocolats et de vin chaud. .

Come and browse with family and friends at the brocante des allées to find an original gift to put under the tree!

