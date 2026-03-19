Brocante de Pâques Bélâbre

Brocante de Pâques Place de la République Bélâbre 2026-04-06

Brocante de Pâques Bélâbre lundi 6 avril 2026.

Brocante de Pâques

Place de la République Bélâbre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-06 08:30:00
fin : 2026-04-06

Date(s) :
2026-04-06

Brocante dans les rues de Bélâbre.
Durant toute la journée, venez chiner dans les rues de Bélâbre lors de la brocante organisée par le comité des fêtes.   .

Place de la République Bélâbre 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 40 07 05 96 

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English :

Animations for the Easter festival. Flea market and garage sale on Monday.

L’événement Brocante de Pâques Bélâbre a été mis à jour le 2026-03-19 par Destination Brenne

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