Brocante de Pâques

Place de la République Bélâbre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-06 08:30:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Brocante dans les rues de Bélâbre.

Durant toute la journée, venez chiner dans les rues de Bélâbre lors de la brocante organisée par le comité des fêtes. .

Place de la République Bélâbre 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 40 07 05 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Animations for the Easter festival. Flea market and garage sale on Monday.

L’événement Brocante de Pâques Bélâbre a été mis à jour le 2026-03-19 par Destination Brenne