Brocante de Pâques Bélâbre
Brocante de Pâques Bélâbre lundi 6 avril 2026.
Brocante de Pâques
Place de la République Bélâbre Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-06 08:30:00
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Brocante dans les rues de Bélâbre.
Durant toute la journée, venez chiner dans les rues de Bélâbre lors de la brocante organisée par le comité des fêtes. .
Place de la République Bélâbre 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 40 07 05 96
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English :
Animations for the Easter festival. Flea market and garage sale on Monday.
L’événement Brocante de Pâques Bélâbre a été mis à jour le 2026-03-19 par Destination Brenne