Brocante de Pâques Salle des fêtes La Neuville-en-Hez

Brocante de Pâques

Salle des fêtes Centre du village La Neuville-en-Hez Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 06:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Depuis plus de 20 ans, le comité des fêtes de La Neuville en Hez organise une brocante le jour de Pâques.

Restauration sur place.

Depuis plus de 20 ans, le comité des fêtes de La Neuville en Hez organise une brocante le jour de Pâques.

Restauration sur place. .

Salle des fêtes Centre du village La Neuville-en-Hez 60510 Oise Hauts-de-France +33 6 71 86 26 40

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English :

For over 20 years, the Comité des fêtes de La Neuville en Hez has organized a flea market on Easter Day.

Catering on site.

L’événement Brocante de Pâques La Neuville-en-Hez a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis