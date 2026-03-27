Brocante de Pâques

Place du Marché et les Halles Richelieu Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Venez chiner à Richelieu qui accueille de nombreux exposants professionnels pour ce lundi de Pâques.

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Place du Marché et les Halles Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 10 13

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English :

Come and hunt for bargains at Richelieu, which welcomes a host of professional exhibitors this Easter Monday.

L’événement Brocante de Pâques Richelieu a été mis à jour le 2026-03-27 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme