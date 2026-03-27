Brocante de Pâques Richelieu
Brocante de Pâques Richelieu lundi 6 avril 2026.
Brocante de Pâques
Place du Marché et les Halles Richelieu Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Venez chiner à Richelieu qui accueille de nombreux exposants professionnels pour ce lundi de Pâques.
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Place du Marché et les Halles Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 10 13
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English :
Come and hunt for bargains at Richelieu, which welcomes a host of professional exhibitors this Easter Monday.
L’événement Brocante de Pâques Richelieu a été mis à jour le 2026-03-27 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme