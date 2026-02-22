Brocante de Pâques

Saint-Fiel Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Brocante de Pâques.

Emplacement sur réservation.

Buvette, restauration sur place.

Chasse aux œufs à 11h et 14h. .

Saint-Fiel 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 73 90 57

English : Brocante de Pâques

