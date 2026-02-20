Brocante de pêche

Charenton-du-Cher Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche 2026-03-01 08:00:00

fin : 2026-03-01 17:00:00

Brocante organisée par l’AAPPMA Le Brème Berrichonne

Matériel de pêche neuf et occasion. réservation emplacement au 06 70 74 69 94 3€ la table de 1,20 m .

Charenton-du-Cher 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 6 70 74 69 94

English :

Flea market organized by the AAPPMA Le Brème Berrichonne

