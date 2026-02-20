Brocante de pêche Charenton-du-Cher
Brocante de pêche Charenton-du-Cher dimanche 1 mars 2026.
Brocante de pêche
Charenton-du-Cher Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-01 08:00:00
fin : 2026-03-01 17:00:00
Date(s) :
2026-03-01
Brocante organisée par l’AAPPMA Le Brème Berrichonne
Matériel de pêche neuf et occasion. réservation emplacement au 06 70 74 69 94 3€ la table de 1,20 m .
Charenton-du-Cher 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 6 70 74 69 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flea market organized by the AAPPMA Le Brème Berrichonne
L’événement Brocante de pêche Charenton-du-Cher a été mis à jour le 2026-02-20 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE