Brocante de Pont-sur-Seine Pont-sur-Seine
Brocante de Pont-sur-Seine Pont-sur-Seine dimanche 21 septembre 2025.
Brocante de Pont-sur-Seine
Place Casimir Perier Pont-sur-Seine Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Le dimanche 21 septembre 2025
Brocante de Pont-sur-Seine à l’initiative de l’Association Foire à la Brocante
– Restauration et buvette sur place
– Place Casimir Perier .
Place Casimir Perier Pont-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 6 81 66 92 31
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Brocante de Pont-sur-Seine Pont-sur-Seine a été mis à jour le 2025-08-07 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise