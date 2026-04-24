Brocante de printemps Site des lacs de Laives Laives

Laives

Brocante de printemps

Site des lacs de Laives Route de La Ferté Laives Saône-et-Loire

Tarif : 1.5 – 1.5 – 1.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 04:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Brocante organisée par l’association Laives Patrimoine au profit de la restauration du patrimoine de la commune.

Petite restauration sur place, buvette. Parking organisé.

Exposants Particuliers et professionnels.

PAS de RESERVATION, placement au fur et à mesure des arrivées. Pas de ventes alimentaires, de vente d’objets neufs ni de vente d’animaux vivants. .

Site des lacs de Laives Route de La Ferté Laives 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 51 43 20 contact@laivespatrimoine.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Brocante de printemps

L’événement Brocante de printemps Laives a été mis à jour le 2026-04-24 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne