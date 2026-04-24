Brocante de printemps Site des lacs de Laives Laives
Brocante de printemps Site des lacs de Laives Laives dimanche 10 mai 2026.
Laives
Brocante de printemps
Site des lacs de Laives Route de La Ferté Laives Saône-et-Loire
Tarif : 1.5 – 1.5 – 1.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 04:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Brocante organisée par l’association Laives Patrimoine au profit de la restauration du patrimoine de la commune.
Petite restauration sur place, buvette. Parking organisé.
Exposants Particuliers et professionnels.
PAS de RESERVATION, placement au fur et à mesure des arrivées. Pas de ventes alimentaires, de vente d’objets neufs ni de vente d’animaux vivants. .
Site des lacs de Laives Route de La Ferté Laives 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 51 43 20 contact@laivespatrimoine.com
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English : Brocante de printemps
L’événement Brocante de printemps Laives a été mis à jour le 2026-04-24 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne