Brocante de Proviseux et Plesnoy

Proviseux-et-Plesnoy Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 07:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Brocante organisée par le Comité des Fêtes

50-100 exposants buvette et restauration

RV dans la commune de 7h à 17h !

Brocante organisée par le Comité des Fêtes

50-100 exposants buvette et restauration

RV dans la commune de 7h à 17h ! .

Proviseux-et-Plesnoy 02190 Aisne Hauts-de-France +33 6 32 64 15 50

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English :

Flea market organized by the Comité des Fêtes

50-100 stallholders refreshments and catering

RV in the village from 7am to 5pm!

L’événement Brocante de Proviseux et Plesnoy Proviseux-et-Plesnoy a été mis à jour le 2026-03-26 par OT du Pays de Laon