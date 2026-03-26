Brocante de Proviseux et Plesnoy Proviseux-et-Plesnoy
Brocante de Proviseux et Plesnoy Proviseux-et-Plesnoy dimanche 26 avril 2026.
Brocante de Proviseux et Plesnoy
Proviseux-et-Plesnoy Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 07:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Brocante organisée par le Comité des Fêtes
50-100 exposants buvette et restauration
RV dans la commune de 7h à 17h !
Brocante organisée par le Comité des Fêtes
50-100 exposants buvette et restauration
RV dans la commune de 7h à 17h ! .
Proviseux-et-Plesnoy 02190 Aisne Hauts-de-France +33 6 32 64 15 50
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English :
Flea market organized by the Comité des Fêtes
50-100 stallholders refreshments and catering
RV in the village from 7am to 5pm!
L’événement Brocante de Proviseux et Plesnoy Proviseux-et-Plesnoy a été mis à jour le 2026-03-26 par OT du Pays de Laon