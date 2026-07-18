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AGENDA · Saint-Césaire

Brocante de Saint-Césaire Saint-Césaire

dimanche 11 octobre 2026 · Saint-Césaire

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
06:00:00
Adresse
Parking de l'école
Ville
17770 Saint-Césaire
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Césaire

Brocante de Saint-Césaire

Parking de l’école Saint-Césaire Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 06:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :
2026-10-11

BROCANTE SAINT-CÉSAIRE
Organisée par Les ACRIES
  .

Parking de l’école Saint-Césaire 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 55 26 53 

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English :

SAINT-C%C9SAIRE FLEA MARKET
Organized by Les ACRIES

L’événement Brocante de Saint-Césaire Saint-Césaire a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge