Brocante de Saint-Vincent de Connezac

Saint-Vincent-de-Connezac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

La brocante de Saint-Vincent de Connezac revient le dimanche 18 janvier pour une nouvelle édition placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur. Installée au cœur du bourg, cette brocante de village est le rendez-vous incontournable des chineurs, amateurs d’objets anciens et passionnés de bonnes affaires.

Tout au long de la journée, exposants professionnels et particuliers investiront les rues et la place du village pour proposer une grande variété d’articles.

Elle est aussi un moment de rencontre et de partage, vous retrouverez sur place un espace restauration. .

Saint-Vincent-de-Connezac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 69 62

English : Brocante de Saint-Vincent de Connezac

The Saint-Vincent de Connezac flea market returns on Sunday, January 18, for a new edition of its friendly, good-humoured format. Set up in the heart of the village, this village flea market is a must for bargain hunters.

L’événement Brocante de Saint-Vincent de Connezac Saint-Vincent-de-Connezac a été mis à jour le 2025-12-16 par Val de Dronne