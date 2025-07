Brocante de Seudre et Mer Mornac-sur-Seudre

Brocante de Seudre et Mer Mornac-sur-Seudre dimanche 21 septembre 2025.

Brocante de Seudre et Mer

Place de la cure Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime

Début : Dimanche 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

3 € le mètre, possibilité de garer sa voiture en réservant minimum 5 mètres.

Place de la cure Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 67 88 02 boyermuriel@hotmail.fr

English :

3? per metre, car parking available for a minimum of 5 metres.

German :

3? pro Meter, Möglichkeit, das Auto zu parken, wenn man mindestens 5 Meter reserviert.

Italiano :

3? al metro, parcheggio disponibile per un minimo di 5 metri.

Espanol :

3? por metro, aparcamiento disponible para un mínimo de 5 metros.

