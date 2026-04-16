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Brocante de Seudre et Mer Place de la cure Mornac-sur-Seudre

Brocante de Seudre et Mer Place de la cure Mornac-sur-Seudre dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Place de la cure

Adresse : Halles

Ville : 17113 Mornac-sur-Seudre

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif :

Mornac-sur-Seudre

Brocante de Seudre et Mer

Place de la cure Halles Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

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Place de la cure Halles Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 67 88 02  boyermuriel@hotmail.fr

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English :

L’événement Brocante de Seudre et Mer Mornac-sur-Seudre a été mis à jour le 2026-04-10 par Royan Atlantique

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