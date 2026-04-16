Brocante de Seudre et Mer Place de la cure Mornac-sur-Seudre
Brocante de Seudre et Mer Place de la cure Mornac-sur-Seudre dimanche 26 avril 2026.
Mornac-sur-Seudre
Brocante de Seudre et Mer
Place de la cure Halles Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
.
Place de la cure Halles Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 67 88 02 boyermuriel@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Brocante de Seudre et Mer Mornac-sur-Seudre a été mis à jour le 2026-04-10 par Royan Atlantique
À voir aussi à Mornac-sur-Seudre (Charente-Maritime)
- Visite de Mornac, village médiéval et ostréicole Bureau d’information touristique de Mornac Mornac-sur-Seudre 17 avril 2026
- 2ème Quizz Patrimonial Salle des Fêtes Mornac-sur-Seudre 19 avril 2026
- Stage Carnet de Voyage Les Marais de Mornac-sur-Seudre Mornac-sur-Seudre 28 avril 2026
- Sentier Détours N°3 Mornac-sur-Seudre Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime 1 mai 2026
- Boucle VTC (saisonnière) De Mornac à Mortagne-sur-Gironde Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime 1 mai 2026