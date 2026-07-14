Brocante de Sivignon Terrain de Sport Sivignon

Informations pratiques

Sivignon

Brocante de Sivignon

Terrain de Sport 261 Route de Saint Bonnet de Joux Sivignon Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 06:00:00

fin : 2026-07-14 17:00:00

Date(s) :

2026-07-14

C’est la 28ème édition de la brocante, qui est une des brocantes les plus pittoresques de la région entourée de verdure et située au pied de la Butte de Suin avec ses vues impressionnantes. Un accueil chaleureux attend les visiteurs de notre charmant petit village.

100+ exposants objets de collection, vêtements vintage et d’occasion, jouets, outils vintage, bric-à-brac, meubles, matériel de jardinage, papeterie vintage, bijoux, œuvres d’art, matériel de cuisine, vaisselle, pièces détachées pour automobiles, etc

Parking Gratuit (dans le pré à côté du Terrain de Sport)

Placement au fur et à mesure des arrivées

Restauration Buvette & Bar/petite restauration (sandwichs/hot dog /frites) .

Terrain de Sport 261 Route de Saint Bonnet de Joux Sivignon 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 68 58 61 foyerdesivignon@gmail.com

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English : Brocante de Sivignon

L’événement Brocante de Sivignon Sivignon a été mis à jour le 2026-07-06 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)