Brocante de Solidor Saint-Servan Saint-Malo

mardi 12 août 2025

Brocante de Solidor

Saint-Servan Esplanade du Commandant Menguy Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-08-12 09:00:00

fin : 2025-08-19 18:00:00

Date(s) :

2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26

Une vingtaine de marchands professionnels présentent chaque mardis des objets différents, souvent des objets insolites. tout le monde y trouve un coup de cœur.

Balade animée, plaisir de chiner, joie de trouver l’objet tant convoité, le rendez-vous est pris pour faire de bonnes affaires.

Organisée par LBAB Les Brocanteurs Antiquaires Bretons, Matignon Débarras Services .

Saint-Servan Esplanade du Commandant Menguy Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 26 34 41 90

