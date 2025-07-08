Brocante de Solidor Saint-Servan Saint-Malo
Brocante de Solidor Saint-Servan Saint-Malo mardi 12 août 2025.
Brocante de Solidor
Saint-Servan Esplanade du Commandant Menguy Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Début : 2025-08-12 09:00:00
fin : 2025-08-19 18:00:00
2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26
Une vingtaine de marchands professionnels présentent chaque mardis des objets différents, souvent des objets insolites. tout le monde y trouve un coup de cœur.
Balade animée, plaisir de chiner, joie de trouver l’objet tant convoité, le rendez-vous est pris pour faire de bonnes affaires.
Organisée par LBAB Les Brocanteurs Antiquaires Bretons, Matignon Débarras Services .
Saint-Servan Esplanade du Commandant Menguy Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 26 34 41 90
