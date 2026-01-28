Brocante de St- Laurent-La-Roche La Chailleuse Salle du Foyer Rural La Chailleuse

Brocante de St- Laurent-La-Roche La Chailleuse

Salle du Foyer Rural 10 Rue de la Vuarde La Chailleuse Jura

Début : 2026-04-26 06:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

2026-04-26

Brocante de St- Laurent-La-Roche le dimanche 26 Avril 2026, organisé par Foyer Rural St-Laurent la Roche. Autour de la salle du Foyer Rural, 1 € le mètre.

De 50 à 100 exposants.

Restauration sur place. .

Salle du Foyer Rural 10 Rue de la Vuarde La Chailleuse 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 55 21 49

