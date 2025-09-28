Brocante de Talmontiers Talmontiers

Brocante de Talmontiers Talmontiers dimanche 28 septembre 2025.

Brocante de Talmontiers

Talmontiers Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 08:00:00

fin : 2025-09-28 17:00:00

Date(s) :

2025-09-28

Brocante de Talmontiers de 8h à 17h organisée par la mairie.

Rue Bordeaux Psalmon Rue Dufour Lebrun

3.50 € le mètre avec un minimum de 2 mètres.

Inscriptions en mairie selon des permanences en Septembre tous les samedis matin de 9 à 12 heures.

Les bulletins et modalités d’inscription seront sur le site www.talmontiers.fr début septembre 2025.

Brocante de Talmontiers de 8h à 17h organisée par la mairie.

Rue Bordeaux Psalmon Rue Dufour Lebrun

3.50 € le mètre avec un minimum de 2 mètres.

Inscriptions en mairie selon des permanences en Septembre tous les samedis matin de 9 à 12 heures.

Les bulletins et modalités d’inscription seront sur le site www.talmontiers.fr début septembre 2025. .

Talmontiers 60590 Oise Hauts-de-France +33 3 44 82 62 74 contact@ot-paysdebray.fr

English :

Talmontiers flea market from 8am to 5pm, organized by the town hall.

Rue Bordeaux Psalmon ? Rue Dufour Lebrun

3.50 ? per meter ? with a minimum of 2 meters.

Registration at the Town Hall every Saturday morning from 9am to 12pm.

Registration forms and details will be available at www.talmontiers.fr in early September 2025.

German :

Trödelmarkt in Talmontiers von 8 bis 17 Uhr, organisiert von der Stadtverwaltung.

Rue Bordeaux Psalmon ? Rue Dufour Lebrun ?

3.50 ? pro Meter ? mit einem Minimum von 2 Metern.

Anmeldungen im Rathaus während der Sprechstunden im September jeden Samstagmorgen von 9 bis 12 Uhr.

Die Anmeldeformulare und -modalitäten werden Anfang September 2025 auf der Website www.talmontiers.fr zu finden sein.

Italiano :

Mercato delle pulci di Talmontiers dalle 8.00 alle 17.00, organizzato dal Comune.

Rue Bordeaux Psalmon? Rue Dufour Lebrun

3.50 ? al metro, con un minimo di 2 metri.

Iscrizioni presso il Municipio ogni sabato mattina dalle 9.00 alle 12.00.

I moduli di iscrizione e i dettagli saranno disponibili sul sito www.talmontiers.fr all’inizio di settembre 2025.

Espanol :

Rastro de Talmontiers de 8.00 a 17.00 h, organizado por el ayuntamiento.

Rue Bordeaux Psalmon ? Rue Dufour Lebrun

3.50 ¤ por metro, con un mínimo de 2 metros.

Inscripciones en el Ayuntamiento todos los sábados por la mañana de 9h a 12h.

Los formularios de inscripción y los detalles estarán disponibles en www.talmontiers.fr a principios de septiembre de 2025.

L’événement Brocante de Talmontiers Talmontiers a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme du Pays de Bray