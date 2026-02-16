Brocante de Tavant Tavant
Brocante de Tavant Tavant dimanche 5 avril 2026.
Brocante de Tavant
Centre du village Tavant Indre-et-Loire
Pour cette nouvelle édition, une centaine d’exposants, à la fois particuliers et professionnels, seront présents au cœur du village, sur 2 km.
Buvette et restauration sur place.
Centre du village Tavant 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 58 01
English :
For this 30th edition, some 150 exhibitors, both private and professional, will be present in the heart of the village, over a distance of 2 km.
Refreshments and catering on site.
L’événement Brocante de Tavant Tavant a été mis à jour le 2026-02-16 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme