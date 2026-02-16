Brocante de Tavant Tavant

Brocante de Tavant

Début : Dimanche 2026-04-05

fin : 2026-04-05

2026-04-05

Pour cette nouvelle édition, une centaine d’exposants, à la fois particuliers et professionnels, seront présents au cœur du village, sur 2 km.

Buvette et restauration sur place.

Centre du village Tavant 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 58 01

English :

For this 30th edition, some 150 exhibitors, both private and professional, will be present in the heart of the village, over a distance of 2 km.

Refreshments and catering on site.

